بالأسماء.. جهات التحقيق تستجوب 20 متهما فى قضايا إرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 30 شتنبر 2018 11:30 مساءً - استجوبت جهات التحقيق القضائية، 20 متهما نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليهم، لتورطهم فى عدد من قضايا الإرهاب المختلفة، وصدرت قرارات ضبط وإحضار ضد بعضهم على ذمة أحداث متداولة أمام محاكم الجنايات حاليا.

والمتهمون هم كل من: أحمد عصام حسانين، ومحمد عبد المجيد محمد فضل، ويوسف شعبان عيد محمد، ومحمد قرنى شعبان عبد اللطيف، ويوسف على طه حسن، وعبد الوهاب مدحت فاروق، وعلى الدين عماد حمد، وبلال محمد هاشم، ويوسف محمد حسام.

وإبراهيم محمد قرنى، ووليد علاء محمد رمضان، ومحسن مصطفى عبد العزيز، ووائل السيد رمضان، ومجدى محمد عبد الحكيم، وسليمان محمد سليمان، ووليد رمضان أبو سريع، ومجدى محمد محمد كمال، وداود سليمان أبو ستيت، ومحمد أحمد عبد الفتاح إسماعيل، ومصطفى عبد المجيد حنفى.

يواجه المتهمون فى قضايا مختلفة عدة اتهامات من بينها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تحريضية، والترويج لأفكار متطرفة تدعو لقلب نظام الحكم فى البلاد.