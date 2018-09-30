زيادة عدد دوائر الإرهاب فى العام القضائى الجديد 2018 – 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 30 شتنبر 2018 11:30 مساءً - أقرت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، زيادة عدد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتورطين فى وقائع الإضرار بالأمن القومى، وأحداث العنف المنظم التى شهدتها البلاد، إلى 9 دوائر فى العام القضائى الجديد 2018-2019 الذى سيبدأ غدا.

وجاء تشكيل دوائر الإرهاب بزيادة دائرتين عن العام الماضى، حيث خصصت محكمة استئناف القاهرة فى (2017-2019) 7 دوائر إرهاب فقط، تضم فى عضويتها 31 قاضيا تتفرغ دوائرهم للفصل فى وقائع الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.