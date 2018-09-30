الحكومة تعلن تفاصيل مبادرة المسح الشامل لـ"فيروس سي".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

ينظم مجلس الوزراء، الأحد، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية والتي تستهدف نحو ٥٠ مليون مصري.

ويتحدث في المؤتمر وزراء الصحة والتنمية المحلية والشباب ومسئولو عدد من الجهات.

وتبدأ وزارة الصحة مطلع أكتوبر، إجراء المسح الشامل لـ"فيروس سي" لأكثر من 45 مليون مواطن، وتعد أكبر عملية مسح طبي في العالم.

ووفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، سيتم تقسيم المبادرة إلى 3 مراحل، تبدأ الأولى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين في 9 محافظات وهي: جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط.