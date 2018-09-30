وزير قطاع الأعمال: لا نخطط لبيع الشركات.. وزيادة أجور العاملين بعد تحقيق أرباح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -مصراوي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الدولة لا تخطط لبيع شركات القطاع العام رغم الخسائر التي تتعرض لها.

وأكد توفيق خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "extra news"، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إعادة هيكلة شركات القطاع العام لتتحول إلى شركات مربحة.

وأوضح: "سنعرض بعض أراضي تلك الشركات للبيع لسداد المديونيات، وخلال 18 إلى 30 شهرًا ستتحول شركات قطاع الأعمال من الخسارة إلى الربح".

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن خطة الوزارة إعادة تشغيل المصاتع والهيئات بعد أن تمت دراسة احتياجاتها التي ستتكلف مايقرب من مليار جنيه مصري .

وأكد توفيق أن إهمال الصيانة الدورية هي التي تسببت في تدهور القطاع العام، متابعًا: "شركة القومية للأسمنت ستغلق لخسارتها.. سنطرح جزءًا من أسهم شركات قطاع الأعمال الرابحة فى البورصة".

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات قطاع الأعمال أمر ضروري.

وفيما يخص بالعائد علي العاملين بالقطاع أكد توفيق، أن أرباح الشركات ستساهم بشكل مباشر في زيادة أجور العاملين.