الوفد يعلن انضمام خالد مرتجى لعضوية بيت الأمة.. وأبو شقة: قامة رياضية تحترم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 29 شتنبر 2018 04:42 مساءً - أعلن الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام، انضمام خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الحزب.



خالد مرتجى

ووفقا لبيان صادر عن حزب الوفد اليوم السبت، قال خالد مرتجي، إن انضمامه للحزب ليس جديداً عليه، فوالده وجده كانا وفديين، وإنه من عائلة وفدية كبيرة، لذلك فإن القرار، يعد استكمالا لمسيرة والده وجده.

وأضاف "مرتجى"، أن الوفد تاريخ، ومن أعرق وأقدم الأحزاب السياسية، متابعا :"بصفتى رجل أهلاوي فأنا أعشق التاريخ الوطني المشرف، وأذكر أن سعد باشا زغلول كان رئيسا لأول جمعية عمومية للنادي الأهلي، كما أنه هو وفؤاد باشا سراج الدين كانا رئيسى شرف للنادي الأهلي."

من جانبه رحب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بانضمام مرتجي إلى بيت الأمة، وقال إنه يمثل قامة رياضية لها كل الاحترام والتقدير ، وأصدر قراراً بضمه إلى اللجنة الرياضية النوعية بالحزب.