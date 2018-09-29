بالصور.. وزير التعليم العالي يستقبل السفير الياباني الجديد بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حريصة على تعزيز العلاقات المصرية اليابانية، وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية فى مصر، مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، استقبال الوزير صباح اليوم، ماساكى نوكى السفير الياباني الجديد بالقاهرة، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وأكد الوزارة أن عبد الغفار هنأ السفير بمناسبة توليه منصب الجديد، آملا أن يشعر بالسعادة والأمان فى بلده الثانى مصر، مؤكدا أن مصر تسعى خلال تلك الفترة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية والتعليم الفني، خاصة الاستفادة من اليابان فى مجال ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وخلال اللقاء أشار عبد الغفار، إلى زيارته المرتقبة لليابان الأسبوع المقبل، للتباحث حول دعم علاقات التعاون بين مصر واليابان فى مجالي التعليم والبحث العلمي، ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأشاد وزير التعليم العالي، بتجربة الجامعة المصرية اليابانية E. Just في مجالي التعليم والبحث العلمي، مبينا أنها امتداد لأواصر الصداقة بين مصر واليابان.

ومن جانبه أكد السفير الياباني بالقاهرة أن مصر بلد عظيم، وصاحبة حضارة عريقة، مبينًا أنه يضع على رأس أولوياته تعزيز العلاقات الوطيدة مع مصر، بما يعود بالنفع على الجانبين، مشيدا بالتعاون الثنائي مع مصر فى مختلف المجالات.