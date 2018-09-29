النائبة نوسيلة أبو العمرو: السيسى أكد للعالم رؤيتنا لحل القضية الفلسطينية

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النائبة نوسيلة أبو العمرو: السيسى أكد للعالم رؤيتنا لحل القضية الفلسطينيةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 29 شتنبر 2018 05:28 صباحاً - قالت النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث أمام العالم عن رؤية مصر لحل القضايا الإقليمية العالقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف جميع أنواع عمليات الإبادة والقتل والعربدة والاعتقال العشوائى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، فهو حل لا يمكن التنازل عنه.
وتابعت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الرئيس عرض رؤية مصر لكيفية إنهاء المشكلات والأزمات داخل سوريا وليبيا واليمن، والتى تتطلب وجود إرادة سياسية دولية وأممية، وأن ترتكز الحلول على الحل السياسى والحوار ومنع أى تدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، من بعض الدول التى تعرقل حل هذه القضايا.
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