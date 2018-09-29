الشرق الأوسط: اتفاق إدلب معلّق بسبب الخلاف الروسي ـالتركي حول تفسير بنوده

أكدت مصادر مطلعة ل​صحيفة الشرق الأوسط​، وجود أربع نقاط خلاف بين ​موسكو​ و​أنقرة​ على تفسير اتفاق سوتشي حول إدلب، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، ونص الاتفاق على إقامة "منطقة عازلة" في مناطق المعارضة شمال ​سوريا​، وليس ضمن خطوط التماس بين قوات النظام والمعارضة. كما تضمن جدولاً زمنياً لسحب ​السلاح​ الثقيل في 10 من الشهر المقبل، و"التخلص من المتطرفين" في 15 من الشهر ذاته. وقالت المصادر إن موسكو أبلغت ​طهران​ ودمشق وأنقرة، أنه "في حال لم يتم الوفاء بالموعدين، سيتم فوراً بدء العمليات العسكرية والقصف الجوي".

ويتعلق الخلاف الاول بحسب المصادرحول عمق "المنطقة العازلة"، بين 15 و20 كيلومتراً، وسعت موسكو لضم إدلب ومدن رئيسية إليها مقابل رفض أنقرة. اما الخلاف الثاني فيتناول طريقي حلب – اللاذقية، وحلب - حماة، ذلك أن روسيا تريد أن تعودا إلى دمشق قبل نهاية العام، في حين تتمسك أنقرة بإشراف روسي - تركي عليهما.

وإذ يخص الخلاف الثالث مصير المتطرفين، بين رغبة أنقرة في نقلهم إلى مناطق ​الأكراد​، وتمسك موسكو بـ"قتل الأجانب منهم"، يختلف الجانبان حول مدة اتفاق سوتشي. وذكرت المصادر انموسكو تريده مؤقتاً مثل مناطق خفض التصعيد في درعا وغوطة دمشق وحمص، فيما تريده أنقرة دائماً، مثل منطقتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون). في حين تأمل أنقرة وموسكو في أن تساهم القمة الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية الشهر المقبل، في حل الخلافات حول إدلب.