الان تتابع الحوثي يخرق اتفاقه مع الأمم المتحدة.. ويمنع طائرة أممية من نقل أبناء صالح” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشفت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية سجلت انتهاكا جديدا للأعراف الدولية، وانقلبت على اتفاق لها مع الأمم المتحدة.

وقالت مصادر لصحيفة لـ”المشهد اليمني” إن “الحوثيون منعوا طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، اليوم (الجمعة)، كانت ستقل أاقارب الرئيس الراحل على عبدالله صالح لخارج اليمن، بحسب اتفاق مسبق”.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن “طائرة تابعة للأمم المتحدة، أقلعت من مطار العاصمة الأردنية عمان، وتوجهت إلى مطار جدة حيث تم تفتيشها، لتقلع مرة ثانية إلى وجهتها مطار صنعاء، وكانت مكلفة بنقل أبناء علي عبدالله صالح إلى خارج اليمن، بحسب اتفاق الإفراج عنهم مع ميليشيا الحوثي، إلا ان الحوثيين منعوا هبوطها”.

وأكدت المصادر أن “الطائرة الأممية التي كانت ستقل أبناء علي صالح، صلاح ومدين، غادرت أجواء صنعاء عائدة لوجهتها إلى عمّان بعد تعنت و عدم تجاوب من مليشا الحوثي بالهبوط في مطار صنعاء”.

وكان الحوثيين اشترطوا وصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة العمانية مسقط، في حين أن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية وافق على أن تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة وهو ما قوبل برفض الحوثيين.