وكيل اقتصادية النواب: عدم استخدام البرلمان للجان تقصى الحقائق يجعله "أليف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 28 شتنبر 2018 05:25 صباحاً - أكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عدم استخدام البرلمان للأداة الرقابية الباترة، وهى لجان تقصى الحقائق، يجعله برلمان "أليف" -على حسب وصفه- لافتا إلى أن الجانب الرقابى يحتاج إلى تفعيل بشكل واضح وأن يشعر به المواطن فى الشارع.

وأضاف الشريف لـ"الخليج 365" أن استخدام البرلمان للأدوات الرقابية ليست منافسة مع الحكومة والأجهزة المعنية أو حتى بين أعضاء البرلمان، لافتًا إلى أن الأدوات الرقابية الباترة للبرلمان لها القدرة على وضع كثير من الأمور فى نصابها الصحيح.

وضرب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية مثالاً بلجنة تقصى حقائق فساد القمح، وملف الصناديق الخاصة حيث لفت إلى أنه بمجرد أن علمت الحكومة أنه من الممكن أن يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الصناديق الخاصة ففضلت التعاون مع البرلمان.