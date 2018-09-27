قوى الامن: تدابير سير بسبب أعمال تعبيد الطريق في منطقة اوتيل ديو - الأشرفية

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتعبيد الطريق في منطقة ​أوتيل ديو​ - شارعي: 80 و81، جانبي ​مستشفى​ العيون والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وذلك إعتباراً من الساعة 6.30 من يوم السبت الواقع فيه 29/09/2018 ولحين الانتهاء وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور في الشارعين المذكورَين، طيلة فترة الأشغال".

وفي بيان لها، طلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​، ومنعاً للإزدحام".