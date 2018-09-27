النشرة: العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية في جبل الصويري

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن ​الجيش اللبناني​ عثر منذ بعض الوقت على جثة امرأة مجهولة الهوية في جبل ​الصويري​. ويعمل عناصر ​الدفاع المدني​ على نقلها الى احدى المستشفيات في المنطقة. وتولت ​الشرطة العسكرية​ التحقيق.

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