مذكرة بتأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 27 28 ت1

أصدر الامين العام ل​مجلس الوزراء​ ​فؤاد فليفل​ مذكرة تتعلق بانتهاء العمل ب​التوقيت الصيفي​، مذكرا بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 27 - 28/10/2018. وفي ما يلي نص المذكرة: "عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الاول من كل عام. يذكر أمين عام مجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 27 - 28/10/2018 تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

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