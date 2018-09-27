الأمن العام: توقيف لاجئ فلسطيني لانتمائه لداعش وسعيه لتنفيذ أعمال إرهابية

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان أنه "في إطار متابعتها للخلايا الإرهابيّة النائمة في ​لبنان​ وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية الفلسطيني اللاجئ في لبنان (م.ح.أ) مواليد عام 1991 لانتمائه إلى ​تنظيم داعش الإرهابي​ وتواصله مع إرهابيين في الداخل السوري".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه إعترف بما نسب إليه وبإرتباطه بأحد كوادر التنظيم المذكور في ​سوريا​ ويدعى "أبو جلاد" الذي كلفه بتصنيع المتفجرات، وتركيب مواد سامة. وبناء لطلب "أبو جلاد" المذكور أعلاه أقدم صاحب العلاقة على تركيب كمية من السموم القاتلة بالإشتراك مع شخص آخر يقيم في إحدى الدول الأجنبية، ويتردد الى لبنان للزيارة، بهدف تنفيذ عمليتين نوعيتين في لبنان والخارج وفقاً لما يلي: الأولى: دسّ السم في أحد خزانات ​المياه​ التي يتزوّد منها يومياً أحد صهاريج ​الجيش اللبناني​ بالمياه لنقلها إلى الثكنات العسكرية، وذلك بهدف قتل أكبر عدد ممكن من العسكريين. الثانية: تنفيذ عملية تسميم جماعي في إحدى الدول الأجنبية، بحيث يتم دسّ السم في الطعام خلال إحدى الحفلات العامة هناك (أعياد ميلاد وغيرها)"، مشيرة الى أنه "بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى ​القضاء​ المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورّطين".

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