جريح في حادث سير في الدكوانة واصابة امرأة بحادث صدم بطرابلس

أفادت معلومات صحافية بأن امرأة تعرضت لحادث صدم من قبل إحدى المركبات عند طلعة المشروع في منطقة القبة - طرابلس، ما أدى إلى إصابتها برضوض في مختلف أنحاء الجسم. وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافها ونقلها إلى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة.
من جهتها، أفادت غرفة التحكم المروري بأن جريحا سقط نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على تقاطع النافعة الدكوانة، ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة.
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