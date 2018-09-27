جريح في حادث سير في الدكوانة واصابة امرأة بحادث صدم بطرابلس

أفادت معلومات صحافية بأن امرأة تعرضت ل​حادث صدم​ من قبل إحدى المركبات عند طلعة المشروع في منطقة ​القبة​ - ​طرابلس​، ما أدى إلى إصابتها برضوض في مختلف أنحاء الجسم. وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافها ونقلها إلى ​مستشفى طرابلس الحكومي​ للمعالجة.

من جهتها، أفادت غرفة التحكم المروري بأن جريحا سقط نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على تقاطع النافعة الدكوانة، ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل السير في المحلة.