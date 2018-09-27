ادي دمرجيان حضر للمجلس الدستوري للاستماع إليه بالطعن المقدم بالانتخابات

حضر النائب ​ادي دمرجيان​ الى ​المجلس الدستوري​ يرافقه وكيله نسيم القسيس، للاستماع إليه بالطعن المقدم في ​الانتخابات النيابية​ في البقاع الأولى- دائرة زحلة. وحضر النائب ​قيصر المعلوف​ إلى المجلس يرافقه وكيله ملحم رحال للغاية ذاتها. ورفضا الأدلاء باي تصريح إنفاذا لأحكام القانون. كما حضر المرشح الطاعن ناصيف التينة ترافقه وكيلته نيكول روحانا.

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