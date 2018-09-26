رئيس الوزراء يجرى حوارا مع المواطنين بالقطار خلال توجهه لمحافظة قنا

شكرا لقرائتكم خبر عن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - أجرى الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء ، حوارا مع المواطنين خلال استقلاله القطار متجها لمحافظة قنا بعد إنتهاء جولته في محافظة سوهاج .

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة غدا الخميس لمحافظة قنا تفقد عدد من مشروعات المرافق، والخدمات الصحية والتعليمية على وجه الخصوص، وكذا المشروعات التنموية والإنتاجية، كما يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي نواب البرلمان .