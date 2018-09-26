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توقف حركة المرور بسبب كسر ماسورة مياه فى وسط القاهرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - تسببت كسر ماسورة مياة فى شارع 26 يوليو تقاطع شمبليون بوسط القاهرة فى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وسط تمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بوسط القاهرة بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة و على الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

والان نبدء بالتفاصيل

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