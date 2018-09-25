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13 رقما مرتبط بمحاكمة بديع بأحداث عنف العدوة بعد حكم المؤبد والبراءة.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 25 شتنبر 2018 06:54 صباحاً - بعد مرور 36 شهرا على نظر إعادة محاكمة بديع وآخرين بـ"أحداث عنف العدوة"، سطرت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد حكمها فى القضية، بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالقضية وهى: 1/ الرقم "808"، يشير لعدد المتهمين فى القضية. 2/ الرقم "88"، يشير للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالمؤبد وفى مقدمتهم محمد بديع. 3/ الرقم "4"، يشير لعدد المتهمين القائم بحقهم حكم الإعدام، الصادر ضدهم من المحكمة الأولي لعدم طعنهم على الحكم. 4/ الرقم "82"، يشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15سنة. 5/ الرقم "49" يشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 7 سنوات. 6/ الرقم " 17"، يشير للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 10 سنوات. 7/ الرقم "21"، يشير للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 5 سنوات. 8/ الرقم "17" مكرر ويشير للمتهمين الصادر ضدهم حكما بالسجن المشدد 3 سنوات. 9/ الرقم "4" مكرر ويشير للمتهمين الحدث الصادر ضدهم حكما بعدم الاختصاص لعدم إتمامهم سن الـ 15 سنة وقت الأحداث. 10/ الرقم "463"، يشير للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة. 11/ الرقم "22"، يشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم حكما بالسجن سنتين مع الشغل. 12/ الرقم "6"، يشير للمتهمين الصادر ضدهم حكما بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتهم. 13/ العدد "24"، يشير للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 3 سنوات. شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

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