"تعليم البرلمان":المحافظون مسئولون عن أزمة مقاعد الطلاب فى المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 25 شتنبر 2018 06:54 صباحاً - قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، أن أزمة نقص المقاعد فى الفصول الدراسية التى ظهرت فى عدد من المدارس خلال الايام الاولى من العام الدراسية، يتحمل مسئوليتها بشكل اساسى المحافظون ،ووكلاء مديرية التربية والتعليم .

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى ما أسمته بـ "سوء الادارة " ،وأضافت:"من المفترض أن يتأكد كل محافظ فى محافظته مع وكيل مديرية التربية والتعليم من توافر الإمكانيات الاساسية للعملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى ولا يصح أن يتم الانتظار لأبعد من ذلك ، لأن المحافظ يتمتع بسلطات الوزير فى المحافظة ،ويجب أن يعمل على تذليل كل العقابات التى تواجه العملية التعليمية"

وأوضحت أن الحوادث التى وقعت بسبب التدافع خلال الأيام الماضية فى مجموعة من المدارس كشفت النقاب عن حالة من التخبط ،وسوء الادارة فى المدارس ،كما لفتت إلى أن أزمة التكدس فى الفصول تحتاج لبناء عدد كبير من المدارس .