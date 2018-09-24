السيسي يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا القضايا ذات الاهتمام المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، برئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضي، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.