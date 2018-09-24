بالفيديو.. طفل يرفض دخول مدرسة الزهراء بعد وفاة زميله بسبب التدافع

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي القناوي:

رصدت عدسة "مصراوي" خلال زيارة مدرسة الزهراء الابتدائية للتعليم الأساسي بقرية الزهراء، التابعة للوحدة المحلية لقرية بسنديلة، بمحافظة الدقهلية، بكاء أحد التلاميذ، ورفضه دخول المدرسة بعد وفاة زميله، أمس الأحد، على إثر تدافع الطلاب داخل المدرسة.

حاولت والدة الطفل إثنائه عن رفضه بعد أن حضرت به صباحًا إلا أن الطفل ظل واقفًا أمام باب المدرسة يبكي، رافضًا الدخول متأثرًا بما حدث لزميله.

كانت شهدت المدرسة أمس الأحد، وفاة الطفل إبراهيم حسن محمد عبدربه، 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي على إثر تدافع الطلّاب .

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ للنقيب كريم الشهاوي، رئيس نقطة بسنديله، من مدير الوحدة الصحية بشركة بسنديله ببلقاس بوصول تلميذ يبلغ من العمر 9 سنوات جثه هامده بصحبة مدير المدرسة، الذي تركه عائدًا إلى المدرسة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص المبدأي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة لدموية والتنفسية، على إثر تدافع الطلاب أثناء دخول الفصول، ما تسبب في وفاة إبراهيم حسن محمد عبدربه، 9 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي.

وبسؤال مدير الوحدة الصحية أكد أن مدير المدرسة أحضر جثة الطفل وتركه، وبسؤال زملائه والعاملين بالمدرسة أكدوا أنه سقط على الأرض بسبب التدافع، وأنهم لم يعلموا بوفاته، وأن مدير المدرسة أخذه إلى الوحدة الصحية.