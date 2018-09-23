بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات تأمين المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان

تفقد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بالمرور على عدد من المدارس التي بدأت الدراسة اعتبارا من اليوم الأحد، وتأكد من تنفيذ خطة انتشار الخدمات وفقاً لخطة المديرية في هذا الشأن.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على تحقيق التواجد الأمني ووجود عناصر من الشرطة النسائية أمام مدارس الطالبات كما كلف إدارة شرطة المرافق ورطة التموين والتجارة بالمديرية للقيام بحملات بمحيط المدارس والجامعات لرفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات الغير صحية حرصاً على سلامة الطلبة .

وخلال الجولة تفقد مدير الأمن للخدمات بمحيط المدارس التقى بعدد من مديري المدارس وأهالي الطلبة الذين تصادف وجودهم خلال مرافقتهم لأبنائهم في أول يوم دراسي حيث قدموا الشكر لوزير الداخلية ورجال الأمن على ما لمسوه من اهتمام غير مسبوق لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة مع بداية العام الدراسي.