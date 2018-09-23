الثلاثاء والخميس.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

أعلن المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء، رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، اليوم الأحد، فصل التغذية الكهربائية عن قريتي الرياينة والرزيقات بحري بمركز ومدينة أرمنت، بعد غدٍ الثلاثاء، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الضرورية على مكونات شبكة الجهد المتوسط.

كما سيتم فصل التغذية الكهربائية عن قرية الكيمان ونجوعها بمركز ومدينة إسنا بعد غدٍ الثلاثاء، وأيضًا يوم الخميس المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري بدء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الضرورية على مكونات شبكة الجهد المتوسط.

ويناشد القطاع المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي ساعات فصل الكهرباء، كما يتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل.