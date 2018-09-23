خارجية أميركا:سنفرض عقوبات على أي جهة تساعد بارسال وقود لكوريا الشمالية

اعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ هيذر ناورت أن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات على أي جهة تساعد في إرسال وقود إلى ​كوريا الشمالية​، لافتة إلى ان "كوريا الشمالية تواصل استخدام أساليب للتملص من عقوبات ​الأمم المتحدة​. وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حظر عمليات نقل الوقود من سفينة لأخرى إلى كوريا الشمالية".

يذكر ان ​مجلس الأمن الدولي​ كان قد عزز بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 في محاولة لوقف تمويل برامج بيونجيانغ في مجالي الأسلحة النووية والصاروخية الباليستية. ولكن المواجهة بين الولايات المتحدة و​روسيا​ في الآونة الأخيرة أظهرت وجود تصدع في وحدة المجلس بسبب هذه العقوبات.