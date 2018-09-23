خارجية أميركا:سنفرض عقوبات على أي جهة تساعد بارسال وقود لكوريا الشمالية

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت أن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات على أي جهة تساعد في إرسال وقود إلى كوريا الشمالية، لافتة إلى ان "كوريا الشمالية تواصل استخدام أساليب للتملص من عقوبات الأمم المتحدة. وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حظر عمليات نقل الوقود من سفينة لأخرى إلى كوريا الشمالية".
يذكر ان مجلس الأمن الدولي كان قد عزز بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 في محاولة لوقف تمويل برامج بيونجيانغ في مجالي الأسلحة النووية والصاروخية الباليستية. ولكن المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا في الآونة الأخيرة أظهرت وجود تصدع في وحدة المجلس بسبب هذه العقوبات.
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