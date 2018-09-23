أولمرت: عباس الوحيد القادر على تحقيق السلام مع إسرائيل

أكدّ رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي السابق ​إيهود أولمرت​، أنّ " الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق السلام مع الإسرائيليين". ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "على كلّ واحد في ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​أوروبا​، وبالتأكيد في إسرائيل أن يفهم أمرين: الأوّل أنّ لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع التاريخي الفلسطيني الإسرائيلي، والثاني أنّ هذا الحل ممكن"، منوّهًا إلى أنّ "عباس أثبت في الماضي أنّه ملتزم بالكامل في تحقيقه ولهذا أنا أحترمه كثيرًا، فهو الشخص الأكثر قدرة لهذه العملية في المستقبل".

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