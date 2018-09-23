وصول سفينة طبية صينية إلى فنزويلا لتقديم مساعدات مجانية

وصلت السفينة الطبّية الصينيّة "سفينة السلام" إلى ميناء لا غوايرا الواقع على بعد نحو 40 كلم من ​كراكاس​ في ​فنزويلا​ لتقديم مساعدات طبّية مجّانية لمدّة أسبوع.

وأوضحت مصادر رسميّة أنّ السفينة البالغ طولها 178 مترًا مجهّزة بـ500 سرير و35 وحدة عناية مركّزة و12 غرفة عمليات، وتم الترحيب بالطاقم بعرض راقص تقليدي.

من جهته، رحب الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بـ"سفينة ​الجيش الصيني​ الطبّية، سفينة السلام".

ويأتي وصول السفينة الصينيّة، في وقت تؤثّر الأزمة الاقتصاديّة بشكل كبير على قطاع الصحّة الذي يشهد نقصًا في الأدوية بنسبة 85 بالمئة وفي المعدّات الطبّية الجراحية بنسبة 80 بالمئة، وفقًا لاتحاد الصيدلة والمرصد الفنزويلي للصحة.