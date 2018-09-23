محامي ترامب: العقوبات الأميركية على إيران قد تؤدي إلى ثورة ناجحة

أعلن المحامي الشخصي للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رودي جولياني أن ​العقوبات الأميركية​ على ​إيران​ تسبب وجعا اقتصاديا يمكن أن يفضي إلى "ثورة ناجحة". ولفت جولياني الذي كان يتحدث بصفة شخصية خلال اجتماع نظمته "منظمة الجاليات الإيرانية الأميركية" التي تعارض حكومة طهران" لا أعرف متى سنطيح بهم". وأضاف أمام حشد في فندق في تايمز سكوير "قد يحدث ذلك خلال بضعة أيام أو أشهر أو عامين. ولكنه سيحدث".

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