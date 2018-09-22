قوى الأمن عممت صورة شاب غادر منزله منذ يومين ولم يعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة: خليف طارق الخلف (مواليد عام 1992، سوري) الذي خرج بتاريخ 20/9/2018 من منزله الكائن في محلة دوحة- ​عرمون​، إلى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه، داعية " المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الإتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم:801046/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات".

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