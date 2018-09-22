النشرة: 4 جرحى بإشكال مسلح بالدوير وتوقيف مطلق النار

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ ان اشكالا وقع في بلدة ​الدوير​ أطلق فيه المدعو ع. ح. النار من سلاح حربي "كلاشينكوف" على عدد من المواطنين، ما ادى لسقوط 4 جرحى نقلوا الى ​مستشفى راغب حرب​ في تول، حيث تحدثت معلومات طبية لـ"النشرة" ان حالهم خطرة.

واضاف: "على الاثر حضرت عناصر من ​الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​ و​الامن العام​ و​امن الدولة​، وتم توقيف مطلق النار، واعادة الهدوء للبلدة".