النشرة: 4 جرحى بإشكال مسلح بالدوير وتوقيف مطلق النار

افاد مراسل "النشرة" في النبطية ان اشكالا وقع في بلدة الدوير أطلق فيه المدعو ع. ح. النار من سلاح حربي "كلاشينكوف" على عدد من المواطنين، ما ادى لسقوط 4 جرحى نقلوا الى مستشفى راغب حرب في تول، حيث تحدثت معلومات طبية لـ"النشرة" ان حالهم خطرة.
واضاف: "على الاثر حضرت عناصر من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، وتم توقيف مطلق النار، واعادة الهدوء للبلدة".
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