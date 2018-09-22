اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان انه في "الساعة 12:00 من تاريخه احضرت الى مستفى الهمشري في صيدا القاصر: ( مواليد عام 2002 فلسطينية) وهي مصابة بخدوش ورضوض في انحاء جسمها وارتجاج في الدماغ نتيجة تعرضها للضرب، وادخلت قسم العناية المركزة للمعالجة.
باستماعها افادت ان والدتها: أ. ب. ( مواليد عام ١٩٨٦ لبنانية) اقدمت على ضربها بسبب تحدثها مع شخص على الهاتف، وان والدها المدعو: س.خ. ( مواليد عام 1981 ، فلسطيني) اقدم على ضربها ايضاً واحرقها بشيش اللحمة.
على الأثر قامت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بتوقيف الوالدين داخل المستشفى، وتسليمهما الى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى باشراف القضاء المختص.
شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف اب وزوجته بصيدا لضربهما ابنتهما القاصر ودخولها المستشفى للمعالجة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .