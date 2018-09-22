توقيف اب وزوجته بصيدا لضربهما ابنتهما القاصر ودخولها المستشفى للمعالجة

اعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ في بيان انه في "الساعة 12:00 من تاريخه احضرت الى مستفى الهمشري في صيدا القاصر: ( مواليد عام 2002 فلسطينية) وهي مصابة بخدوش ورضوض في انحاء جسمها وارتجاج في الدماغ نتيجة تعرضها للضرب، وادخلت قسم العناية المركزة للمعالجة.

باستماعها افادت ان والدتها: أ. ب. ( مواليد عام ١٩٨٦ لبنانية) اقدمت على ضربها بسبب تحدثها مع شخص على الهاتف، وان والدها المدعو: س.خ. ( مواليد عام 1981 ، فلسطيني) اقدم على ضربها ايضاً واحرقها بشيش اللحمة.

على الأثر قامت دورية من ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي بتوقيف الوالدين داخل المستشفى، وتسليمهما الى مخفر ​صيدا القديمة​ لإجراء المقتضى باشراف القضاء المختص.