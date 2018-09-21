افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، ان "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال ​العديسة​ و​مستعمرة المطلة​ مرورا ب​بوابة فاطمة​، وكان عناصر الدورية يتوقفون بمحاذاة السياج لتفقد اجهزة المراقبة المثبتة عليه، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش واليونيفيل في نقاط قريبة من السياج لمراقبة الوضع".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: دوريات اسرائيلية على الحدود تفقدت اجهز المراقبة المثبتة على السياج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .