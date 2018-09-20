ضبط عشرين طنا من مجسمات برج ايفل الصغيرة في باريس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP ضبطت الشرطة الفرنسية في باريس عشرين طنا من مجسمات برج ايفل الصغيرة مع إلقاء القبض على شبكة بيع متجولة يديرها ثلاثة تجار جملة صينيين

ضبطت الشرطة الفرنسية في باريس عشرين طنا من مجسمات برج ايفل الصغيرة مع إلقاء القبض على شبكة بيع متجولة يديرها ثلاثة تجار جملة صينيين.

وأوضح مصدر في الشرطة أن تسعة أشخاص أوقفوا ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيق وهم التجار الثلاثة الذين يديرون متاجر في باريس وضاحية اوبرفيليه وأربعة "وسطاء" وبائعان جوالان "من أصول أفريقية" وضعهما غير قانوني في فرنسا. وبعد عمليات تنصت ومراقبة تمكن المحققون من كشف أمر هذه الشبكة التي وصفت بأنها "منظمة بشكل كبير".

وضبطت أكثر من ألف صندوق تحوي 20 طنا من مجسمات برج ايفل الصغيرة خلال عمليات تفتيش في مخزنين في ضاحية باريس وثلاثة متاجر.

وتحاول شرطة باريس منذ سنوات عدة مكافحة بائعي التذكارات الجوالين الذين ينشطون قرب المواقع السياحية الرئيسية في العاصمة الفرنسية.

في تموز/يوليو 2013، ضبطت الشرطة 60 طنا من مجسمات برج ايفل الصغيرة في إطار تحقيق طال إحدى هذه الشبكات.