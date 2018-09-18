صحيفة قبرصية: القاهرة ونيقوسيا ينتهيان من اتفاقية لاستيراد وتصدير الغاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 18 شتنبر 2018 05:30 مساءً - قالت صحيفة "قبرص ميل" إن القاهرة ونقوسيا يستعدان ربما فى هذا الأسبوع، للانتهاء من اتفاق لتصدير واستيراد الغاز، مشيرة إلى أن وزير الطاقة القبرصى يورجوس لاكوتريبس سيوقع الاتفاق مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، مرجحة أن يتم التوقيع فى نيقوسيا.

ونقلت الصحيفة عن محلل شئون الطاقة تشارلز إيلناس قوله إن الاتفاق سيسهل ببساطة بناء خط أنابيب فى المستقبل يخترق المناطق البحرية المعنية فى كلا البلدين.

وأوضح إيلناس، أن هذا ليس باتفاق تجارى ولكن اتفاق سيساسى، مضيفا أنه يغطى الأمور القانونية والتنظيمية والبيئية وتلك المتعلقة بالضرائب بين البلدين من أجل مشروع خط أنابيب، مضيفًا أن معايير ومواصفات خطوط الأنابيب فى مصر ربما تختلف عن تلك الموجودة فى قبرص، أو الضرائب بما أن هذا اتفاق تصدير واستيراد.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل البناء المتواصل لخط أنابيب من حقل أفروديت القبرصى إلى الشواطئ المصرية ثم منشأة الغاز المسال فى إدكو، لكنها ستنطبق على أى مشروع يتعلق بخط أنابيب بين البلدين.

وأضاف إيليناس، إلى أن الاتفاق ليس له علاقة بأمور مثل السعر الذى سيباع به الغاز، فهذا الجانب التجارة يخص الشركات التى تمتلك حقل أفردوديت وهى "نوبل إنرجى" و"ديليك" و"شل"، ومنشأة الغاز المسال فى مصر.