شكرا لقرائتكم خبر عن

حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 18 شتنبر 2018 05:30 مساءً - خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع. الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك التنسيق الالكترونى جيمى كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق

دخول الشمس للبروج الدكتور مصطفى الفقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان شنط المدارس الدكتور محمد شوقى علام مفتى الجمهورية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

والان نبدء بالتفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .