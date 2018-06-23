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أهم 10 بوستات.. "السيسى مش هيرحل" يتصدر تويتر.. ومغردون: الشعب كله معاه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 23 يونيو 2018 08:39 مساءً - تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى: 1. #السيسى_مش_هيرحل هاشتاج يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الشعب كله معاه. 2. إمام الحرم المكى السابق مهاجما "بى إن": احتكار الرياضة لأهداف سياسية "خبث" عادل الكلبانى عبر تويتر 3. يوسف الشريف بعد هزيمة تونس: خسائر العرب فى المونديال "مؤلمة".

يوسف الشريف 4. درة عن هزيمة تونس: حلمنا ولكن حلمنا ما تحققش..أيا كانت النتيجة منتخبنا شرفنا.

درة 5. عمرو أديب بعد خروج تونس: "لا تعايرنى ولا أعايرك كأس العالم بايعنى وبايعك".

عمرو أديب 6. أمير عزمى ينشر صورة من معسكر الزمالك بأكتوبر

أمير عزمى 7. أحمد حسن: بعد خروج تونس من كأس العالم: الكرة العربية فى عالم آخر

أحمد حسن 8. نجم الأكشن اسكوت ادكينز "بويكا" ينشر صورة خلال زيارته أهرامات الجيزة

بويكا 9. محمد رمضان يحتفل بوصول كليب نمبر وان إلى مليون مشاهدة فى 15 ساعة.

محمد رمضان 10. قبل ساعات من تطبيق القرار.. "المرأة السعودية تسوق" ترند على تويتر





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