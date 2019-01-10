اخبار العالم

اخبار العالم

تحقيق دولي يكشف صفقة الـ4 ملايين دولار.. عملاء قطر المجندون للتأثير على ترامب

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تحقيق دولي يكشف صفقة الـ4 ملايين دولار.. عملاء قطر المجندون للتأثير على ترامب

كشف تحقيق لموقع “ماذر جونيس”، المهتم بالتحقيقات الاستقصائية الدولية لكشف الفساد، تفاصيل عن حقيقة الصفقات المشبوهة والتمويلات التي وجهتها قطر لصالح شركات مرتبطة بأوساط الرئيس الأمريكي ونالد ترامب، للتأثير على القرار الأمريكي. وذكر التحقيق أن المبالغ القطرية المدفوعة تجاوزت 4 ملايين دولار خلال الفترة الأخيرة؛ من خلال شركات الظل ذات الصلة بالشركة المعروفة بفضيحة كأس العالم. […]...

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اخبار العالم

بومبيو: تهديدات أردوغان لن تمنع انسحاب القوات الأمريكية من سورية

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بومبيو: تهديدات أردوغان لن تمنع انسحاب القوات الأمريكية من سورية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الأربعاء)، إنه لن تكون هناك أي معوقات أمام انسحاب القوات الأمريكية من سورية، متعهداً بتوفير الحماية للأكراد رغم التهديدات التركية ضدهم.

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اخبار العالم

تجمع حاشد مؤيد للبشير في الخرطوم والشرطة السودانية تتصدى لتظاهرة مناهضة

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تجمع حاشد مؤيد للبشير في الخرطوم والشرطة السودانية تتصدى لتظاهرة مناهضة

تجمع ألآلاف في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم (الأربعاء)، دعماً للرئيس عمر البشير الذي يواجه منذ أسابيع حملة تظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، فيما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة.

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اخبار العالم

روسيا تتهم اليابان بالتصعيد في قضية جزر الكوريل

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روسيا تتهم اليابان بالتصعيد في قضية جزر الكوريل

إتهمت روسيا اليابان برفع حدة التوتر بشأن قضية جزر الكوريل، وذلك قبيل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لروسيا، حيث يتوقع أن يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الخلاف الذي يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية.

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اخبار العالم

رئيس حزب العمل الإسرائيلي زار أبو ظبي سراً

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رئيس حزب العمل الإسرائيلي زار أبو ظبي سراً

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن “آفي غباي” رئيس حزب العمل الإسرائيلي، زار سراً أبو ظبي، عاصمة دول الإمارات، في الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر 2018 واجتمع مع مسؤولين كبار في حكومة الإمارات....

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اخبار العالم

تصريحات السيسي تفضح مخططات تدمير سيناء؟

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تصريحات السيسي تفضح مخططات تدمير سيناء؟

أكد سياسيون وعسكريون مصريون أن الأهداف الحقيقية من العملية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة في سيناء منذ 9 شباط/ فبراير الماضي، أصبحت واضحة بعد تصريحات "الرئيس المصري" عبد الفتاح السيسي عن وجود تنسيق بين مصر و"إسرائيل" في سيناء....

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اخبار العالم

بعد طلبه عدم البث.. السيسي يعترف عن التعاون الوثيق مع ‎الاحتلال الإسرائيلي

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بعد طلبه عدم البث.. السيسي يعترف عن التعاون الوثيق مع ‎الاحتلال الإسرائيلي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، عمق ومتانة العلاقات بين مصر وإسرائيل ،عبر مقابلة أجراها مع قناة “سي بي إس ” الأميركية ، وأن التعاون في أفضل حالاته هذه الفترة وخاصة في شبه جزيرة سيناء....

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اخبار العالم

لغز بئر منزل القنصل السعودي الذي ترفض السعودية فتحه للمحققين الأتراك

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لغز بئر منزل القنصل السعودي الذي ترفض السعودية فتحه للمحققين الأتراك

اتهم مسؤولون أتراك، السعودية، بعدم التعاون في تحقيقات اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتعمد المماطلة وعدم الإدلاء بمعلومات وافية عن القضية والتساؤلات التي طرحها المحققون الأتراك....

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اخبار العالم

السبت.. "خطة البرلمان" تناقش الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر

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السبت.. "خطة البرلمان" تناقش الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر

تعقد اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا صباح السبت المقبل لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018.

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اخبار العالم

مقتل 5 جنود بريطانيين في قصف صاروخي لداعش في سوريا

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مقتل 5 جنود بريطانيين في قصف صاروخي لداعش في سوريا

مصراوي - موسكو - (أ ش أ)لقي 5 جنود بريطانيين مصرعهم في قصف صاروخي شنه تنظيم داعش الإرهابي في سوريا على دير الزور اليوم الأربعاء.ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وسائل إعلام محلية ، أن خمسة من العسكريين البريطانيين قتلوا عندما تعرضوا لقصف صاروخي من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي أثناء تواجدهم في قرية الشعف في دير الزور وأصيب عدد أخر...

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