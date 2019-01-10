اخبار العالم

أكد سياسيون وعسكريون مصريون أن الأهداف الحقيقية من العملية العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة في سيناء منذ 9 شباط/ فبراير الماضي، أصبحت واضحة بعد تصريحات "الرئيس المصري" عبد الفتاح السيسي عن وجود تنسيق بين مصر و"إسرائيل" في سيناء....

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