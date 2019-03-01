تراند اليوم : امريكا تعلن عن مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن نجل بن لادن

نجل بن لادن

السعودية تسقط جنسيتها عن نجل بن لادن

اعلنت السلطات السعودية، تجرّد حمزة بن لادن نجل بن لادن من جنسيتها، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة بن لادن.

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وحمزة أحد قيادات تنظيم “القاعدة” ونجل زعيم التنظيم الراحل أسامة بن لادن، بعد 3 شهور من صدور القرار، ولكن بمراجعة صحيفة القرارات الرسمية السعودية، اتضح أن الأمر الملكي رقم (15690) بإسقاط الجنسية عن حمزة بن لادن صدر في 30 تشرين الثاني 2018، ونشرته الجريدة الرسمية في 22 شباط الماضي، أي قبل نحو أسبوع من إعلان المكافأة الاميركية.

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الجدير بالذكر الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تسهم في القبض على حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن. وتبعتها الخارجية السعودية بإعلان إسقاط الجنسية عنه، وحمزة هو ابن خيرية صابر، واحدة من زوجات أسامة بن لادن الثلاث. وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم نفس الأطفال، وأكاديمية سابقة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وأُلقي القبض عليها في محل إقامتها مع زوجها في الحي السكني في بلدة أبوت آباد، حيث قُتل في الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على المنطقة عام 2011.

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وظهر حمزة لأول مرة عام 2001، وهو يقف بين مجموعة من مقاتلي طالبان في أفغانستان، في شريط أذاعته قناة الجزيرة أثناء الغزو الأمريكي لأفغانستان، ومع تولي أيمن الظواهري قيادة التنظيم، يُرجح أن حمزة – هو من مواليد عام 1991 – أصبح هو الرجل الثاني، لكن الجهاز الدعائي للقاعدة قدّم حمزة لأول مرة عام 2015، بصفته عضوا في التنظيم. ونُشر تسجيل صوتي له في أغسطس/آب، دعا فيه إلى الجهاد ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

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ثم ظهر حمزة مرة أخرى في يوليو/تموز 2016، في خطاب صوتي بعنوان “كلنا أسامة”، توعد فيه الولايات المتحدة بالانتقام لمقتل والده، وفي يناير/ 2017، أُدرج حمزة بصفة رسمية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية للإرهابيين. وتقضي هذه العقوبات بمنعه من التعامل مع أي شركة أمريكية أو امتلاك عقارات في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك إنها تُبلغ المجتمع الدولي أن “حمزة بن لادن انخرط في الإرهاب”.