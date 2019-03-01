امتحانات أبناؤنا في الخارج 2019 طريقة الحصول على رقم الجلوس وجداول الامتحانات العام والازهر

التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج 2019 تم إغلاقه، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني عن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الجديد 2018/2019، كما تم الإعلان عن جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج، ويتم عقد الامتحانات تحت إشراف سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بجميع دول العالم، وسنوضح لكم من خلال هذا المقال موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2019، والتي تقرر لها أن تبدأ 30 مارس في بعض الدول، وأول إبريل في دول أخرى، ويمكنكم التعرف على طريقة الحصول على رقم الجلوس، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات عن امتحانات الصف الأول الثانوي أبناؤنا في الخارج، وتقييمات الصف الأول الابتدائي، وذلك لجميع الدول في العالم:

امتحانات ابناؤنا في الخارج 2019 السعودية.

امتحانات ابناؤنا في الخارج ميلانو ايطاليا 2019.

امتحانات ابناؤنا في الخارج سلطنة عمان 2019.

امتحانات ابناؤنافي الخارج الكويت 2019.

امتحانات ابناؤنا في الخارج 2019 في باقي دول العالم.

طريقة الحصول على رقم الجلوس أبناؤنا في الخارج

الآن يمكنك الحصول على رقم الجلوس لدخول امتحانات أبناؤنا في الخارج وذلك باتباع الخطوات التالي:

استمارة التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج 2019

انتهى التسجيل لامتحانات أبناؤنا في الخارج 30 نوفمبر الماضي، والآن لا يمكنك التقدم باستمارة الالتحاق لامتحانات ذلك العام، ويمكنك التعرف على طريقة ملء استمارة التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج 2019، وذلك من خلال الرقم القومي للطفل المدون على شهادة الميلاد المميكنة الخاصة به، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تسجيل أبناءنا في الخارج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، الرابط المشار إليه هو رابط مباشر من موقع الوزارة توفيرا لوقتكم وجهدكم. تظهر لكم الاستمارة علينا القيام بملء جميع البيانات بها، ولكن يجب أن يكون تاريخ ميلاد الطفل قبل 1/4/2018 كما هو موضح بالصورة. بعد إتمام التسجيل نقوم بطباعة الاستمارة، ويتم الاحتفاظ بنسختين منها، نسخة نقوم بتقديمها مع الأوراق المطلوبة ونسخة أخرى نقوم بتقديمها مع الورق إلى السفارة المصرية بالدولة التي تقيم بها.

خطوات التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج بالصور

امتحانات تحديد المستوى أبناؤنا في الخارج

أثارت امتحانات تحديد المستوى أبناؤنا في الخارج الكثير من الجدل، وهي امتحانات يقوم الطلاب المصريين بآداءها في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت امتحانات تحديد المستوى يوم 27/10/2018.

امتحانات الصف الاول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم منذ أيامًا قليلة بإرسال خطابًا إلى وزارة الخارجية، وذلك لإيضاح نظام امتحانات الصف الأول الثانوي، والذي من المفترض ان يتم تطبيق النظام الجديد عليه، إذ قررت الوزارة تطبيق نظام امتحانات العام الماضى عليهم، بحيث يتم امتحانهم في المنهج كاملًا، فإن لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول، على أن يقوموا بتأدية امتحانات الدور الثاني، وقد جاء نص الخطاب على النحو التالي:

أبناؤنا في الخارج المناهج التعليمية

يمكنك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية تحميل الكتب الدراسية لجميع الصفوف، وذلك من خلال بوابة Discovery، والتي يتاح بها نسخ ألكترونية للكتب بالإضافة إلى بعض التدريبات للطلاب.

أبناؤنا في الخارج البوابة الألكترونية

يمكنك الدخول على موقع أبناؤنا في الخارج البوابة الألكترونية للتسجيل، بالإضافة إلى الاطلاع على الإرشادات الخاصة بعملية التسجيل وموعد وشروط خوض الامتحانات للعام الدراسي 2018/2018.

تقييم الصف الأول الابتدائي

لن يتم إجراء امتحانات للصف الأول الابتدائي، ولكن سوف يتم إجراء تقييمات للتلاميذ من خلال مجموعة أنشطة، ومن خلال مقالنا نوضح لكم طبيعة الأنشطة وكل ما يتعلق بها.

ويمكنك تحميل ملف الانشطة من خلال الروابط التالية: