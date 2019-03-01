تراند اليوم : مسلسل اصطدام الحلقة 12 .. مسلسل الاصطدام الحلقة 12 كاملة ومترجمة HD

مسلسل الاصطدام يشارك في بطولته ايضا بطلة مسلسل الاصطدام النجمة الكبيرة التشين سانجو Elçin Sangu (المعروفة باسم دفنة / دفنه بطلة مسلسل حب للايجار السابقة ) التشين سانغو ستجسد شخصية زينب في مسلسل الاصطدام . من النجوم الذين سيشاركون في بطولة مسلسل الاصطدام ايضا الممثل الوسيم البيران ديويماز Alperen Duymaz الذي شارك مؤخرا في بطولة مسلسل الحفرة الجزء الاول حيث جسد شخصية ايمره في مسلسل الحفرة المرشح لان يكون افضل مسلسل لسنة 2018 في تركيا.ومن الاسماء التي ستشارك في مسلسل الاصطدام ملكة جمال تركيا سنة 2011 الممثلة التركية الجميلة ميليسا اصلي باموك Melisa Aslı Pamuk .

الممثل الكبير كيفانش تاتليتوغ Kıvanç Tatlıtuğ سيجسد شخصية ماهر وهو ضابط في الشرطة بينما ستجسد الممثلة الجميلة التشين سانجو Elçin Sangu شخصية زينب وهي التي تفعل كل ما بوسعها لكي تنقض ابنتها من المشاكل التي تحدث لها نتيجة زواجها الذي تسبب بمشاكل كبيرة لها . الممثل البيران ديويماز Alperen Duymaz سيجسد شخصية كرم الذي يتلقى حكما بالحبس بتهمة السرقة .الممثلة التركية الجميلة ميليسا اصلي باموك Melisa Aslı Pamukستجسد شخصية جيمري وهي محامية زينب (التشين سانغو ).



قصة وموعد عرض مسلسل الاصطدام Çarpışma الحلقة الاولى



مسلسل الاصطدام هو مسلسل بوليسي من انتاج شركة القمر للانتاج الفني Ay yapım (الشركة قامت بانتاج عدد كبير من انجح المسلسلات التركية من اشهرها مسلسل ايزيل ومسلسل في الداخل و مسلسل جسور والجميلة ومسلسل عودة مهند ومسلسل حب اعمى ومسلسل القبضاي ومسلسل الحفرة ) وسيكون من اخراج المخرج الكبير اولوتش بايراكتار Uluç Bayraktar اما عن كاتب السيناريو فهوعلي ايدين Ali Aydın . مسلسل الاصطدام Çarpışma سيتم عرضه على قناة شو التركية باذن الله تعالى .

موعد العرض

موعد عرض مسلسل الاصطدام الحلقة الاولى غير معروف لغاية الان حيث ان التصوير بدا حديثا في الموقع ومن المرجح ان يتم عرض الحلقة الاولى من المسلسل في شهر نوفمبر المقبل باذن الله تعالى .



قصة وموعد عرض مسلسل الاصطدام Çarpışma الحلقة الاولى





قصة المسلسل

تبدا احداث مسلسل الاصطدام بحادث تصادم بين هؤلاء الممثلين الاربعة (الشرطي ماهر وزينب و كرم و جيمري ) .

الممثلة التي ستجسد دور زوجة ماهر هي الممثلة سيفتاب أوزالتون Sevtap Özaltun . اما عن الممثل الذي سيجسد شخصية خطيب المحامية جيمري (ديمير) فهو الممثل هاكان كورتاش Hakan Kurtaş . اما عن شخصية يعقوب وهو الصديق المقرب لكرم سيقوم بتجسيدها الممثل ايفيجان شان اولسون Efecan Şenolsun (اخو الممثلة ميليسا شان اولسون بطلة مسلسل نفس لنفس) . شخصية ميرال وهي حبيبة كرم ستقوم الممثلة ميرفي تشاغيران Merve Çağıran بتجسيدها .شخصية غالب وهو زوج زينب سيقوم الممثل اسماعيل ديميرجي İsmail Demirci بتجسيدها .

ويبدأ المسلسل بقصة أبطاله الأربعة، الأول المحقق قادير ( كيفانش تاتليتوغ)، الذي يعمل بالشرطة، ويكون في مطاردة مع المجرمين، ويضطر لقتل واحد من المجرمين ، هو محقق ماهر جداً، يعرف بقدرته على حل القضايا والقبض على المجرمين، وله العديد من المشاكل، المحقق قدير لديه زوجة وابنة واحدة، في إحدى المباريات التي يقوم بالتشجيع فيها، أخذ معه زوجته وابنته، وبعد انتهاء المباراة، حدث انفجار كبير من عملية انتحارية مما سبب في وفاة ابنته وزوجته، وتغير حاله أصبح في حالة سيئة جداً لدرجة إنه يفكر في الإنتحار .

أما الشخصية الثانية زينب ( التشين سانجو ) ، امرأة متزوجة ولديها بنت واحدة، لكنها تخاف كثيراً تقفل منزلها بشكل مبالغ فيه، تكتشف أن زواجها في خطر، بعدما اكتشفت رسالة من امرأة ، تقول لزوجها إنها بانتظاره، وأنه سوف يطلقها بسبب أحساسه بالملل من ناحيتها، زوجها تورط في جريمة تهريب أموال، وبسببه تم خطف ابنتها، وتركهم وهرب خارج البلاد، مما جعل صاحب الأموال المهربة يجبرها على سرقة أموال من البنك التي تعمل به لكي يعطيها ابنتها مرة أخرى، جيمري التي تقوم بدورها الفنانة ميليسا باموك، جيمري تعمل محامية، وهي مخطوبة من ديمير الممثل هاكان كورتاش، ، الذي يريد أن يتزوجها، ويجعلها تترك دراستها العليا، لكنها ترفض، لكن خطيبها هذا له متطلبات أخرى، فهو يقوم بخيانتها .

أما زوج زينب غالب الذي يقوم بدوره الممثل ( اسماعيل ديميرجي )، فهو شخص لديه الكثير من الديون للمرابي، يضطر أن يوافق على أحدى العمليات الخطرة بعد تهديده ، يظهر أيضا الشاب الممثل البييران دويماز في دور كرم، الذي يسجن لمدة ثلاث سنوات،ثم يخرج من السجن، ويتقابل مع ماهر في إحدى المبارايات كمشجعين، وهم أصدقاء من منطقة واحدة .

هذا العمل من إنتاج شركة الإنتاج المعروفة القمر، رغم انه لا يوجد تفاصيل حاليا من المسلسل لكن بالبحث والتدقيق من خلال بعض المواقع التركية تعرفنا على أقرب توقع للقصة ، تدور أحداث العمل حول اصطدام أربع سيارات، الممثل كيفانج سيلعب دور الشرطي ( المحقق قدير)، والفنانة ميليسا أصلي تقدم دور سيمين ، والتشين سانجو في دور ( زينب ) .

منذ الحلقة الأولى وحصل المسلسل على إشادة كبيرة من المشاهدين، فقصته بها الكثير من الأحداث والقصص المختلفة، مزيج من العاطفة والمغامرة والأسى يتعرض لها العمل، حصل على نسبة مشاهدة كبيرة جدا من حلقاته الأولى .

الحلقات من هنا