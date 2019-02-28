نتائج سحب اللوتو اليوم الخميس

صدرت نتائج اللتوتو اللبناني اليوم الخميس حيث أعلن عن الرابح في السحب الذي نقلته قناة ال بي سي.

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واللوتو اللبناني هي مسابقة يلجأ لها الناس عن طريق حجز أرقام الحظ، وذلك للخروج من الهموم والتطلع لأمل جديد، حيث يحصل الفائز فيها على مكافئات ضخمة.

ويتم ذلك عبر دورة السحب في لبنان، حيث أعلنت إدارة يانصيب اللوتو اللبناني إجراء سحبين في الأسبوع الواحد، وذلك في يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع.

ومن المقرر أن سيتم سحب اللوتو القادم يوم الاثنين المقبل 4 مارس 2019.