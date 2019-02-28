تراند اليوم : كشوفات اسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2019

كشوفات اسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2019، أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة تستعد للبدء في ارسال الرسائل الالكترونية ورسائل sms على ارقام الهواتف المحمول الخاصة بالمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة تحتوى الرسالة على " اجتياز المتقدم للمرحلة الاولى بمسابقة العقود المؤقتة " كما سيتم اجراء المقابلات وفقا للميعاد الذى سيتم تحديدة عبر الرسائل الالكترونية التى تستمر حتى يوم الاربعاء القادم وسوف يتم تحديد الاختبارات لجميع المقبولين مبدئياً لمسابقة العقود المؤقتة في وزارة التربية والتعليم .

وفى سياق ذلك كشفت وزارة التربية والتعليم انه من المرجح ان تكون العقود المؤقتة لمدة 3 شهور خلال الترم الثانى للفائزين بالمسابقة وان عدد هذة العقود ربما يصل الى 65 الف عقد مؤقت على مستوى الجمهورية .

موعد اصدار نتائج مسابقة العقود المؤقتة 2019 :-

أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر ان الوزارة انتهت اول امس الاثنين من استقبال اوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقته بعد مد المدة المحددة لاستقبال اوراق المتقدمين.

وأضاف ان المديريات تعمل على فرز اوراق المتقدمين ومطابقتها بشروط الاعلان عن الوظائف ويتم اخطار المتقدمين بموقفهم عبر البريد الالكترونى منذ فترة سابقة ومن المقرر ان ينتهى الفرز من خلال المديريات والتأكد من كافة الشروط للمتقدمين وايضا المقابلات التى تعقد للمتقدمين .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ان الخطوات الخاصة للمسابقة تشير كما هو مخطط ووفقا للمواعيد المحددة وهناك متابعة مستمر لكل خطوة تتم فى الادارات والمديريات.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تعلن نتائج المسابقة نهاية الأسبوع الجارى أى خلال أيام، حتى يتمكن المعلمين الذين سوف يتم اختيارهم فى المسابقة من استلام العمل فى المدارس مع بداية الشهر المقبل.

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