تراند اليوم : zeed loto lotto نتائج اللوتو اليوم الخميس 28/2/2019 نتائج اللوتو اللبناني مباشر مع زيد 1696 نتائج...

طالع نتائج سحب اللوتو اللبناني اليوم الخميس ، والتي أعلنت عنه مؤسسة اللوتو اللبناني مساء اليوم ارقام البطاقات الرابحة في اليانصيب الوطني اللبناني نتائج سحوبات (1696) مباشرة مع زيد .

سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1696، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة: 04-09-12- - - الرقم الإضافي: 01

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الأولى : لا رابح

- عدد الشبكات الرابحة: 0.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا رابح

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثانية: خمسة أرقام + الرقم الإضافي:

- عدد الشبكات الرابحة: 1.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 195663565 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2762477 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 1068 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 54318 ل.ل.

٭اللوتو اللبناني: المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

- عدد الشبكات الرابحة: 16468 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل: (858,086) ل.ل.

سحب زيد في 2019-02-28

- الرقم الرابح: 49549

رابط نتائج اللوتو اللبناني 28-2-2019 نتائج اللوتو السحب الاخير من خلال الرابط التالي .

نتائج اللوتو اللبناني من لبنان - Lebanon Lotto

حيث يقوم موقع اليانصيب الوطني اللبناني ، وبشكل دوري باصدار والكشف عن الارقام الفائزة بيانصيب الوطني اللبناني، وارقام جميع البطاقات الرابحة في يانصيب اللوتو اللبناني آخر سحب، حيث تعتبر اليانصيب اللبنانية من اهم اللالعاب الحظ التي تقوم بها المؤسسة المسئولة والمخولة في بيع وإصدار البطاقات الرابحة لجميع عمليات السحب على اللوتو اللبناني.

هذا ويشترك الكثير من اللبنانيين في يانصيب لبنان والتي تصدر كل اسبوع يوم الاثنين والخميس، مباشرة على الهواء يتم سحب جميع ارقام يانصيب اللوتو اللبناني البطاقات الرابحة وسحب الأوراق ، لجميع مشتركي في اللوتو اللبناني.

والآن قرائنا الكرام يمكنكم متابعة كافة نتائج اللوتو اللبناني والارقام الرابحة بآخر سحب، من خلال الرابط التالي ، مباشر أو من خلال موقع نتائج سحب اللوتو اللبناني عبر بوابة اليانصيب الوطني الإلكتروني ، قط قم بادخال رقم بطاقتك وتعرف على النتيجة فورا.