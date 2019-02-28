تراند اليوم : مسلسل ومن الحب ماقتل الجزء الثاني الحلقه 3 - الثالثة مترجمة (كاملة)

مسلسل ومن الحب ماقتل الجزء الثاني الحلقه 3 - الثالثة مترجمة، يتربع مسلسل ومن الحب ماقتل على نسبة ضخمة من المشاهدة في الوطن العربي ، في جزئه الثاني ، حيث يبحث الكثير من متابعي المسلسل الهندي عن رابط مشاهدة وتحميل الحلقة الثالثة من مسلسل الهندي ومن الحب ماقتل ، والذي ننشره لكم اليوم من خلال المقال التالي .



ومن الحب ما قتل مسلسل هندي عرض لأول مرة سنة 2015 على قناة Colors Tv بعنوان Swaragini بعدها بسنة تقريبا تمت دبلجته للعربية ( باللهجة السورية) وعرضه في الشرق الأوسط على قناة إم بي سي بوليوود بإسم ومن الحب ما قتل وقسم إلى جزئين. المسلسل من بطولة تيجاسوي براكاش بدور راجيني غادوديا (راجيني لاكشي ماهيشواري)هيلي شاه بدور سوارا بوص(سوارا سنسكار ماهيشواري)ناميش تانيجا بدور لاكشي ماهيشواري و فارون كابور بدور سانسكار ماهيشواري.

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قصة مسلسل ومن الحب ما قتل :-

هو مسلسل هندي درامي يسرد حكاية اختين فرقهما الزمن ليتحدا بعد 15 سنة.سوارا بوص وراجيني غادوديا هما فتاتان احبا نفس الشاب لاكشي ماهيشواري ولكن بعد خطوبته من راجيني اتضح انه يحب سوارا.يفسخ لاكشي عقد زواجه منها ليتزوج من سوارا.يوم عرس سوارا ولاكشي تذهب سوارا للنهر للصلاة لكن راجيني تلحقها وتقوم بدفشها من على النهر.تتزوج راجيني من لاكشي لتبدا احداث جديدة في الجزء الثاني.تتزوج سوارا من سانسكار لتغيض راجيني لكن تعترض ساجيتي على هذا الزواج لان سوارا بنغالية وهم نباتيين.الا ان ترجع سوارا امها وابوها لبعض يقع سانسكار في حب سوارا وتتوالا الاحداث الا ان يعم السلام في القصر.

