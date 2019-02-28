تراند اليوم : بداية شهر رجب 2019 - 1440 فلكياً وهجريا "التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ"

يحل علينا شهر رجب للعام 1440 - 2019 ، يوم الجمعة الموافق 1-7-1440 هجريا ، الموافق 8-3-2019 ميلادياً، حيث ننشر لكم الآن التقويم الهجري لشهر رجب كامل كالتالي :-

التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ