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تراند اليوم : بداية شهر رجب 2019 - 1440 فلكياً وهجريا "التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ"

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يحل علينا شهر رجب للعام 1440 - 2019 ، يوم الجمعة الموافق 1-7-1440 هجريا ، الموافق 8-3-2019 ميلادياً، حيث ننشر لكم الآن التقويم الهجري لشهر رجب كامل كالتالي :-

التقويم الهجري لشهر رجب من سنة 1440 هـ

اليوم الهجري الميلادي
الجمعة 1440/7/1 2019/3/8
السبت 1440/7/2 2019/3/9
الأحد 1440/7/3 2019/3/10
الإثنين 1440/7/4 2019/3/11
الثلاثاء 1440/7/5 2019/3/12
الأربعاء 1440/7/6 2019/3/13
الخميس 1440/7/7 2019/3/14
الجمعة 1440/7/8 2019/3/15
السبت 1440/7/9 2019/3/16
الأحد 1440/7/10 2019/3/17
الإثنين 1440/7/11 2019/3/18
الثلاثاء 1440/7/12 2019/3/19
الأربعاء 1440/7/13 2019/3/20
الخميس 1440/7/14 2019/3/21
الجمعة 1440/7/15 2019/3/22
السبت 1440/7/16 2019/3/23
الأحد 1440/7/17 2019/3/24
الإثنين 1440/7/18 2019/3/25
الثلاثاء 1440/7/19 2019/3/26
الأربعاء 1440/7/20 2019/3/27
الخميس 1440/7/21 2019/3/28
الجمعة 1440/7/22 2019/3/29
السبت 1440/7/23 2019/3/30
الأحد 1440/7/24 2019/3/31
الإثنين 1440/7/25 2019/4/1
الثلاثاء 1440/7/26 2019/4/2
الأربعاء 1440/7/27 2019/4/3
الخميس 1440/7/28 2019/4/4
الجمعة 1440/7/29 2019/4/5

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