تراند اليوم : مشاهدة وتحميل | فيلم بيكيا 2018 للنجم محمد رجب (كامل)

محبي الدراما المصرية ، الباحثين عن أفضل الأفلام المميزة ، والراغبين بمشاهدة فيلم بيكيا 2018 ، ننشر لكم اليوم قصة فيلم بيكيا 2019 للفنان المصري محمد رجب ، وفيديو فيلم بيكيا كامل مشاهدة وتحميل .

قصة فيلم بيكيا 2018 :-

تدول احداث الفيلم حول "مصطفى"، الذى يجسده محمد رجب، يعمل باحثًا في أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك باحثا مصريا لديه بحث يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر مصطفى للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل "مقلب زبالة وخردة"، لحين الانتهاء من البحث العلمي، ومع تصاعد الأحداث ينتهى مصطفى من البحث، ويعلم أصدقاؤه بالأزمة التي يتعرض لها، ثم يبلغون الأمن لمحاولة الحفاظ على حياته، ويتم القبض على المنظمة فور علمها.