ابو بكر سالم يعود من جديد خلال حفل بالرياض

تتجه الأنظار في هذه اللحظات إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث تشهد حدثاً فنياً فريداً من نوعه، وفاءوتكريمًا لأحد رموز الفن الخليجي والعربي، الفنان الراحل أبو بكر سالم.

ويأتي هذا التكريم عبر حفل غنائي ضخم يحمل عنوان "ليلة في حب أبو أصيل"، تُستخدم فيه تقنية الهولجرام، ويشارك فيه 13 فناناً، هم:

الفنان الدكتور عبدالرب إدريس، وأحمد فتحي، وعبادي الجوهر، وراشد الماجد، ورابح صقر، عبدالمجيد عبدالله، وعبدالله الرويشد، ونبيل شعيل، وماجد المهندس، وعلي بن محمد، وأصيل أبو بكر، ومطرف المطرف، وفؤاد عبدالواحد.

وتقام هذه الاحتفالية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويحل فيها ضيفاً كبيراً الفنان أحمد فتحي، الذي سيغني للمرة الأولى على مسارح الفن في السعودية، كذلك الحال مع الفنان الدكتور عبدالرب إدريس، وعلي بن محمد.