وزارة التربية والتعليم تحدد موعد إعلان اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

قالت وزارة التربية والتعليم في بيان صادر عن الوزارة أن الدكتور “طارق شوقي” أعلن أنه سوف يتم تحديد موعد اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الوزارة يوم السبت المقبل والموافق 2 مارس 2019، وقال الدكتور “محمد عمر” نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن وزارة التربية والتعليم سوف توضح خلال المؤتمر الصحفي التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، كما سيتم الإعلان عن المواعيد المقررة لبدء تسلم المقبولين مهام عملهم في المدارس المختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس مؤقت، وذلك لسد العجز الموجود بالوزارة من ناحية المدرسين، ومن أجل هذا الصدد كانت وزارة التربية والتعليم قد حددت الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، وقالت وزارة التربية والتعليم أنها فى حاجة لـ68 ألف معلم على مستوى الجمهورية، وتقدم لهذه الوظيفة حوالي 430 ألف متقدم.

كما عملت وزارة التربية والتعليم على التسهيل على المتقدمين لشغل الوظيفة وذلك بفتح موقع إلكتروني للتقديم للوظيفة وملئ البيانات الخاصة بكل متقدم، وحددت الوظائف المطلوبة فى كل المديريات التعليمية بالجمهورية، ثم أتاحت الوزارة 7 أيام للمتقدمين لتقديم الأوراق الخاصة بهم بمديريات كل محافظة.

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