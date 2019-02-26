حقيقة وفاة وليد الفراج

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة وليد الفراج الإعلامي والكاتب السعودي ومقدم برنامج أكشن يادوري على قناة إم بي سي أكشن، لكن دون أن ترد أي أخبار رسمية بهذا الشأن.

يعتبر الإعلامي وليد الفراج، من أبرز الوجوه الإعلامية التي أحدثت نقلة في مجال الإعلام الرياضي خاصة عندما كان يقدم برنامج "أكشن يا دوري" عبر قناة MBC Action .

وعندما توقف البرنامج الرياضي الأشهر في المملكة، في يونيو 2018 وذلك بعد 7 سنوات من ظهوره على الشاشة في أكتوبر 2011، حدثت فجوة ما في الإعلام الرياضي في السعودية.