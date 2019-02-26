تراند اليوم : عطلة الاسراء والمعراج 2019 الكويت | ليلة الاسراء والمعراج ٢٠١٩

قررت الحكومة الكويتية اعتبار يوم 3 نيسان – ابريل 2019 اجازة رسمية لجميع المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة في الكويت ولجميع المدارس والجامعات ، وذلك احتفالاً بذكرى الاسراء والمعراج .

العطلات و الإجازات الرسمية الكويت 2019

الثلاثاء (1-1-2019) رأس السنة الميلادية

الاثنين (25-2-2019) اليوم الوطني الكويتي

الثلاثاء (26 -2-2019) يوم التحرير

الأربعاء (3-4-2019) الإسراء والمعراج

الثلاثاء (4-6-2019) عيد الفطر

الأربعاء والخميس (من 5 إلى 6-6 2019) أجازة عيد الفطر

الأحد (11-8-2019) عيد الأضحى

الاثنين (12-8-2019) أجازة عيد الأضحى

السبت (31- 8-2019) راس السنة الهجرية

السبت (9-11-2019) المولد النبوي

أسباب حدوث رحلة الإسراء والمعراج هي أن الله سبحانه وتعالي أراد التخفيف على رسول الله مما رآه من أذي من أهل مكه، وموت زوجته خديجة رضي الله، وموت عمه أبي طالب، فقد كان عام الحزن، فكانت المعجزة التي تسعد قلبه برؤية الله عزوجل.

تعتمد رحلة الإسراء والمعراج على شقين الشق الأول هو أسراء النبي صلي الله عليه وسلم من بيته راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام إلي المسجد الأقصى، ثم الصلاة بالأنبياء هناك، ثم الشق الثاني وهو الإعراج علي البراق إلي السموات السبع، ليحدث الحدث الأعظم ألا وهو رؤية الله عز وجل لإدخال السرور إلي قلبه، أما ما حدث له بداخل السموات السبع فقد رأى الكثير مثل رؤية الأنبياء، رؤية الجنه والنار ومنازلهم، وفرض الصلاة على المسلمين.

تاريخ الاحتفال برحلة الإسراء والمعراج 2019

يوافق موعد الاحتفال بالإسراء والمعراج 3 أبريل 2019 ولا يعتبر يوم عطلة رسمية في مصر والسعودية وفلسطين ، ولكنها يوم عطلة في بلاد أسلامية أخري كالإمارات.